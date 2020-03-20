منسى موريس - كورونا وطقس - الإفخارستيا

2020/03/20 | 04:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #منسى_موريس كم هو محزن ومؤسف أن تكون حياة الإنسان ليس لها أى قيمة مقابل ممارسة طقس من الطقوس الدينية المسيحية , وكم هو مخجل أيضاً أن يكون رجل الدين له سُلطة علمية أكثر من العلماء أنفسهم , عندما تكون كلمة رجل الدين هى العليا فينبغى أن ندق كل نواقيس الخطر .العالم الآن يطور من الأدوية واللقاحات للقضاء على فيروس كورونا والكهنة بسبب جمودهم وعدم وعيهم العلمى يحاولون نشر الفيروس عن طريق ممارسة طقس " الإفخارستيا ......

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