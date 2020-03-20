2020/03/20 | 04:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_زكريا_توفيق سنة أولى هجرة، هي أصعب السنوات وأجملها.مرض الحنين للوطن على أشده.لا يخفف وطأه إلا لقاء الرفاق المهاجرين المصريين في عطلة نهاية الأسبوع والأجازات الرسمية.ارتباط الإنسان بوطنه شئ عجيب وغريب ويبدو أنه مكتوب في جيناتنا بحروف ال"دي إن إيه".الحيوانات أيضا تصاب بمرض الحنين للوطن.إلا أنها لا تستطيع التعبير عن شعورها بالكلمات.ولكن تظهر حزنها بطرق أخرى."جيليان"، نمر سومطرة في حديقة حي......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محمد زكريا توفيق - من دفتر الهجرة، أول زيارة للوطن) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#محمد زكريا توفيق - من دفتر الهجرة، أول زيارة للوطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).