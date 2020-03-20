الزرفي يلتقي مبعوثة الأمم المتحدة..هذا ما دار بينهما

2020/03/20 | 04:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس الحكومة العراقية المكلف عدنان الزرفي، اليوم الخميس، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت....

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