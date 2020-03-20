تحذير.. هز الرضيع بعنف قد يسبّب نزيفاً بدماغه

2020/03/20 | 04:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /حذرت مجلة “بيبي & فاميليه” الألمانية الوالدين من هز الطفل الرضيع بعنف إلى الأمام والخلف، حيث قد يتسبب ذلك في إصابته بما يعرف “بمتلازمة الرضيع المهزوز” Shaken Baby Syndrome، التي قد تهدد حياته.وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والأسرة أن متلازمة الرضيع المهزوز تندرج ضمن ما يعرف “بالصدمات المؤذية في الرأس” Abusive Head Trauma، وهي […]

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