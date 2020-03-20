2020/03/20 | 04:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /حث شقيق ميغان ماركل، الدوقة على “النزول من أعلى خيلها” ومنح والدها توماس “أمنية الموت” بمقابلة حفيده آرشي.وخرج توماس ماركل جونيور (54 عاما)، عن صمته لتشجيع الممثلة السابقة، ميغان، على الاتصال بوالدها البالغ من العمر 75 عاما، زاعما أن الأخير “محبط” بسبب عدم قدرته على التواصل مع ابنته “ولم يتبق لديه سوى بعض […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شقيق ميغان: طلاقها من الأمير متوقع) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شقيق ميغان: طلاقها من الأمير متوقع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).