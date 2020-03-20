2020/03/20 | 04:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس,-بيروت- الزمان – (أ ف ب) – أصيب العديد من الشخصيات بفيروس كورونا المستجد، من بينهم كبير مفاوضي بريكست لدى الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه وأسطورة الجاز الإفريقي مانو ديبانغو ولاعب كرة القدم الفرنسي بليز ماتويدي.وبين الفنانين العرب اعلنت الفنانة البحرينية هند اصابتها بالفيروس .– السياسيون – أعلن قصر موناكو أن الأمير ألبير الثاني […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السياسيون والرياضيون والفنّانون المصابون بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السياسيون والرياضيون والفنّانون المصابون بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).