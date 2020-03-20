767 وفاة في اسبانيا بكورونا المستجد في ارتفاع بنسبة 30% خلال 24 ساعة

2020/03/20 | 04:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدريد-(أ ف ب) – أودى فيروس كورونا المستجد بحياة 767 شخصا في إسبانيا، في ارتفاع بعدد الوفيات بنسبة 30% في 24 ساعة، فيما تخطت حصيلة الإصابات 17 ألفاً، بحسب الأرقام التي نشرتها وزارة الصحة الخميس.وأوضحت الوزارة أنّ هناك 1107 مرضى شفيوا حتى الآن.وارتفع عدد الإصابات بنسبة 25% منذ الأربعاء، وباتت الحصيلة 17147 إصابة […]

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