ووهان قرينة كورونا تتنفس الصعداء بعد أشهر من الحجر

2020/03/20 | 05:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ووهان (الصين)-(أ ف ب) – منذ أن وُضعوا قيد الحجر الصحي في نهاية يناير، يعيش سكان ووهان حيث ظهر مرض كوفيد-19 في نهاية كانون الأول/ ديسمبر، في عزلة داخل أحيائهم، وفي حالة رعب من مخاطر العدوى.خوفًا من الإصابة بالوباء، توقفت الحركة في المدينة الصينية البالغ عدد سكانها 11 مليون نسمة وباتت تُشبه مدينة الأشباح.[…]

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