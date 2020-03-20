الشرطة الأميركية: لا تتصلوا بنا لطلب ورق المرحاض

2020/03/20 | 05:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /حثت الشرطة في ولاية أوريغون شمال غربي الولايات المتحدة، المواطنين القلقين بشأن فيروس كورونا المستجد، على عدم الاتصال بخط الطوارئ 911 عند نفاد أوراق المرحاض لديهم.وأثار فيروس “كوفيد 19” تهافتا كبيرا على التبضع في الولايات المتحدة، مع نفاد سلع مثل مطهرات اليدين والمياه المعدنية وورق المرحاض بشكل متكرر من رفوف السوبرماركت.وكتبت […]

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