شاهد : صورة كسرت قلب بريطانيا

2020/03/20 | 05:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أثارت صورة لعجوز بريطاني في أحد المتاجر الفارغة، موجة تعاطف وحزن لدى الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وانتقادات لتعامل المستهلكين مع تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.وفي الصورة التي نشرتها صحيفة “ديلي ميل”، يظهر رجل وقد بلغ من العمر عتيا، يتفقد قائمة مشتريات في يده بينما ينظر بحزن وانكسار إلى أرفف المتجر […]

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