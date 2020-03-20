2020/03/20 | 06:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /رجح أحد كبار محامي الطلاق في بريطانيا أن يؤدي تفشي فيروس كورونا بشكل كبير إلى ارتفاع معدلات الطلاق لأن الأزواج يتم عزلهم عن بعضهم بعضا.وقال محامي طلاق بارز، حسب ما نقلته قناة “سكاي نيوز” البريطانية، إن تفشي وباء كورونا العالمي “من المرجح جدا أن يؤدي إلى ارتفاع معدلات الطلاق لأن الأزواج يتم عزلهم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا قد يزيد نسب الطلاق) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا قد يزيد نسب الطلاق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).