تعرف على أصغر المشاهير المصابين بالكورونا

2020/03/20 | 06:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /المغنية وكاتبة الاغاني الأميركية ​شارلوت لورانس​ البالغة من العمر 19 عاماً، هي أصغر المشاهير حتى الآن ، الذين جاءت نتائج فحوصات الكورونا التي أجروها ايجابية .وكتبت شارلوت على صفحتها مناشدة الناس أن تبقى في منازلها: “ابقى في الداخل، رجاءً، سواء كنت تشعر بالمرض أم لا، ابق في الداخل.فكر في والديك، فكر في […]

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