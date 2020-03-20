2020/03/20 | 07:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /قرر الممثل المصري ​ياسر الطوبجي​، إلغاء عزاء والدته الذي كان مقررا له مساء اليوم، عقب صلاة المغرب، من مسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم بعد قرار رئيس الوزراء الهادفة الى منع التجمعات لتفادي انتشار فيروس كورونا، بعد أن توفيت صباح أمس وأقيمت الجنازة من مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر ودفن الجثمان في مقابر العائلة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا يحرم فنانا مصريا من عزاء والدته) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا يحرم فنانا مصريا من عزاء والدته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).