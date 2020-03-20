2020/03/20 | 07:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /تحدّث رجل، عمره 39 عاما، مصاب بفيروس كورونا عن تجربته الأليمة، وكشف بالضبط كيف كان رد فعل جسمه على المرض القاتل.وقال جاستن إن المرض بدأ في 4 مارس، وعانى من صداع وألم عميق في رئتيه، قبل أن يشهد صعوبة في التنفس.ومع تفاقم أعراضه، أوضح جاستن، وهو مصاب بالسكري النوع 1، أنه […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مريض كورونا: المرض مختلف جدا عن الإنفلونزا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مريض كورونا: المرض مختلف جدا عن الإنفلونزا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).