كتل شيعية تشكل لجنة لتبليغ صالح برفض الزرفي

2020/03/20 | 07:46 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر سياسي، الخميس، ان الكتل الشيعية اتفقت على تشكيل لجنة لتبليغ الرئيس العراقي برهم صالح برفض رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي....

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