العتبة الحسينية تضع ارقى مدينة عصرية تحت تصرف الصحة

2020/03/20 | 08:17 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت الامانة العامة العتبة الحسينية المقدسة وضع مدينة سيد الاوصياء للزائرين على طريق كربلاء - بغداد التي تعد ارقى مدينة عصرية على مستوى العراق تحت تص...

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