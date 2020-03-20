طبيب مختص يكشف ارقاماً مرعبة بشأن كورونا بالعراق: الاسوأ بعد اسابيع قليلة

2020/03/20 | 08:22 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حذر الطبيب العراقي غسان عزيز في منشور على فيسبوك من أن نسبة الإصابات بفيروس كورونا في البلاد مقارنة بعدد الحالات التي تم فحصها تعتبر عالية جدا.واعلنت وزارة الصحة تسجيل 192 إصابة مؤكدة، و13 وفاة بسبب الفيروس.ويقول عزيز "إن نسبة الحالات الإيجابية هي تقريبا 10٪؜ من مجموع العينات التي يتم فحصها، بينما كانت هذه النسبة تبلغ 0.9٪؜ فقط في مدينة ووهان الصينية مثلا، كذلك الأمر في بداية التفشي في إيطاليا وإسبانيا".وبحسب عزيز الذي يعمل في منظمة أطباء بلا حدود "تخميني الشخصي أنه لكل حالة مكتشفة حاليا توجد 3-4 حالات غير مكتشفة، تمارس حياتها بصورة عادية وتنقل العدوى إلى أشخاص آخرين".وتابع "حتى إذا كان العدد الحقيقي هو 200 فعلا، فبعد سبع أسابيع من اليوم سيكون العدد 25 ألف حالة كما هو المعروف عن الدول التي لا تقوم بإجراءات الحد من العدوى"، مبينا أن "عشرة بالمئة من هذا الرقم سيحتاج إلى الإنعاش الرئوي أي نحو 2500 سرير إنعاش وهذا أكثر مما يتوفر في البلد".وأضاف "إذا أخذنا الصورة الأكثر تشاؤماً وهي وجود 3-4 حالات غير مشخصة لكل حالة مشخصة حاليا، فالرقم سيكون أكثر من 75 ألف مصاب"، خلال الأسابيع الست المقبلة، مبينا "لم أدخل في حساباتي إمكانية زيادة نسب العدوى التي ستحصل في نفس الفترة بسبب التجمعات البشرية خلال زيارة الكاظم واحتفالات نوروز والزيارة الشعبانية القادمة".وختم عزيز "هذه مجرد أرقام الآن، لكنها ستتحول إلى أناس هم أهلنا وأحبابنا بعد 7 أسابيع فقط".

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