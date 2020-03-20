بعد العطس أو اللمس.. كم ساعة يبقى كورونا حيا ومعديا؟

2020/03/20 | 08:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /كشفت دراسة جديدة أن بإمكان فيروس كورونا المستجد، شديد العدوى، الذي تحول إلى جائحة عالمية، أن يبقى حيا ومعديا بالرذاذ المتطاير في الهواء لعدة ساعات، وعلى الأسطح لعدة أيام.وحاول علماء من المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، التابع للمعاهد الوطنية الأميركية للصحة، محاكاة انتقال الفيروس من شخص مصاب إلى الأسطح التي تستخدم يوميا داخل […]

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