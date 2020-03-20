وباء كورونا.. أحدث الأخبار وآخر المستجدات

2020/03/20 | 08:48 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

تواصل حصيلة ضحايا فيروس كورونا الجديد الارتفاع بالتزامن مع سعي دول العالم لوقف تفشي المرض عبر تبني إجراءات احترازية مشددة.

لليوم الثاني على التوالي، لم تسجل بر الصين أي إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا، وتراجع عدد الوفيات إلى 3 فقط، في حين ارتفع عدد الإصابات اليومية، بين مسافرين جاؤوا إلى البلاد، ليبلغ مستوى قياسي جديد.

وقالت لجنة الصحة الوطنية الصينية إنه "تم تسجيل 39 إصابة مؤكدة جديدة، جميعها بين وافدين قدموا إلى البلاد".

وقالت السلطات الصحية، اليوم الجمعة، إن "من ضمن الإصابات الجديدة بين الوافدين 14 حالة في قوانغدونغ، و8 إصابات في شنغهاي و6 حالات في بكين".

وبهذا يصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في الصين إلى 80 ألفاً و967 حالة، والوفيات 3248 حتى نهاية الخميس، بزيادة 3 حالات فقط عن اليوم السابق.

فرض "حجر كامل" على كاليفورنيا

قرّر حاكم كاليفورنيا غايفن نيوسوم مساء امس الخميس، فرض حجر على الولاية بكاملها وعلى سكانها البالغ عددهم 40 مليون نسمة، وذلك لتعزيز جهود مكافحة فيروس كورونا الجديد.

وقال الحاكم في مؤتمر صحفي "حان الوقت لنا جميعا، أفرادا ومجتمعا، أن ندرك أنه يجب علينا بذل مزيد من الجهد لوقف انتشار كورونا".

وأضاف "يطلب من السكان على مستوى كامل الولاية البقاء في منازلهم"، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يصبح "ساري المفعول الليلة".

بدوره كان رئيس بلدية لوس أنجلوس إريك غارسيتي أمر مساء الخميس بفرض حجر على جميع سكان المدينة البالغ عددهم أربعة ملايين نسمة، طالبا منهم الامتناع عن أي تنقل غير ضروري، وذلك في محاولة لكبح تفشي فيروس كورونا.

إسبانيا تغلق الفنادق

أمرت الحكومة الإسبانية بإغلاق كل الفنادق بالبلاد وأعلنت عن تطبيق إجراءات خاصة في دور الرعاية بعد ارتفاع أعداد المصابين والمتوفين بسبب فيروس كورونا.

وأعلن المسؤولون أن "عدد الوفيات قفز بأكثر من الثلث أمس الخميس إذ وصل إلى 767 حالة وفاة، في حين زاد عدد المصابين بمقدار الربع وبلغ 17 الفا و149 مصابا، مما يجعل إسبانيا ثاني أكثر بلدان أوروبا تضررا بالفيروس بعد إيطاليا".

وأمرت الحكومة بإغلاق كل الفنادق وغيرها من أماكن تسكين السائحين خلال سبعة أيام "لضمان احتواء الوباء"، في ضربة أخرى لقطاع السياحة المترنح بالفعل.

الجزائر توقف وسائل النقل العمومي والقطارات

قررت الجزائر، وقف جميع وسائل النقل العمومي وحركة القطارات وإغلاق المقاهي والمطاعم.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن مساعي الدولة الجزائرية لوقف تفشي كورونا ومكافحته.

وأكدت الجزائر 67 حالة إصابة بفيروس كورونا توفيت منها خمس حالات معظمها في مدينة البليدة جنوبي العاصمة.

المغرب يعلن "الطوارئ الصحية"

أعلنت السلطات المغربية، مساء الخميس، حالة الطوارئ الصحية، وتقييد الحركة في البلاد، ابتداء من السادسة مساء غدا الجمعة إلى أجل غير مسمى، كوسيلة "لا محيد عنها" لإبقاء فيروس كورونا تحت السيطرة.

وقال بيان لوزارة الداخلية المغربية إن "معظم الأشخاص سيكون بوسعهم مغادرة منازلهم لشراء الأغذية أو الأدوية لكن الموظفين الذين تقتضي الضرورة تواجدهم في أماكن العمل، والعمال في القطاعات المهمة، سيحصلون على تصاريح تسمح لهم بالذهاب إلى العمل".

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