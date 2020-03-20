2020/03/20 | 08:48 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العتبة الكاظمية توجه دعوة للمواطنين والقوات الامنية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/20 | 08:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العتبة الكاظمية توجه دعوة للمواطنين والقوات الامنية) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العتبة الكاظمية توجه دعوة للمواطنين والقوات الامنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).