ابراهيم الجندي - 6 - آيات مفقودة !!

2020/03/20 | 08:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ابراهيم_الجندي الحلقة السادسة : الأنعام 55 - 64(55) وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآَيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ 1- القراءة : حمزة ، الكسائي ، أبو بكر ..قرأوها (وليستبين) بالياء وليس بالتاء 2- المعنى : الله يقول للنبي ..كما فصلنا لك الدليل على صحة التوحيد والنبوة والقضاء والقدر، كذلك نفصل لك الدليل علي صحة الحق أي القرآن الذي ينكره المشركون التفسير الكبير ..الرازي3-التنويه......

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