خامنئي بخطاب نوروز: العقوبات الامريكية افادتنا

2020/03/20 | 08:53 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ هنأ المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، اليوم الجمعة إيران وشعبها بعيد نوروز وبدء العام الايراني الجديد، معتبرا أن الإيرانيين قدموا تضحيات تحتذى لمكافحة فيروس كورونا المستجد في البلاد.ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية تصريحات المرشد الأعلى الإيراني الذي خاطب الشعب الإيراني عبر التلفاز قائلا: إن "ان تضحيات الكوادر الطبية والمتطوعين في مسارعتهم لخدمة المرضى في ايران تعد مبعث فخر لنا، الخدمات التي قدمت هي مظهر للتضامن في وقت المحن".وأشاد خامنئي بروحية الشعب الإيراني قائلا: إن "العام الهجري الشمسي الماضي شهد احداثا عاشها الشعب الايراني كانت ذروتها استشهاد الجنرال سليماني، منوها أن حادثة استشهاده شهدت مشاركة قل نظيرها حيث شيعه عشرات الملايين من الإيرانيين".وأضاف الخامنئي قائلا إن "تحديات العام الماضي تجاوزها الشعب الايراني عبر المحافظة على الروح المعنوية، مشيرا أنه عندما نتعرف على نقاط ضعفنا نخرج من حالة الغرور والغفلة".واعتبر خامنئي أن ما حققه الشعب الإيراني في العام الماضي هو إنجازات ضخمة في الإنتاج، مطلقا على العام الإيراني الجديد تسمية عام "قفزة الإنتاج".وأشار خامنئي أن العقوبات الأمريكية على إيران أفادتها ودفعتها للاكتفاء الذاتي.

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