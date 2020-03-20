العتبة الحسينية تضع مدينة “سيد الاوصياء” تحت تصرف وزارة الصحة

2020/03/20 | 09:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت الامانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة ، الجمعة، وضع مدينة سيد الاوصياء للزائرين على طريق كربلاء – بغداد تحت تصرف وزارة الصحة العراقية لاستخدامها للحجر الصحي وجميع المستلزمات الوقائية ضد فايروس كورونا المستجد وذكرت العتبة الحسينية في بيان تلقته “العهد نيوز”، انه “وبتوجيه من المتولي الشرعي للعتبة الحسينية الشيخ عبد المهدي الكربلائي تقرر وضع مدينة […]

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