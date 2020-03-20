صحة واسط تنفي حجر المصابين بـ”كورونا” بمستشفى الكوت للنسائية والاطفال

2020/03/20 | 09:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت دائرة صحة واسط حجر أي مصاب في مستشفى الكوت للنسائية والأطفال، فيما أوضحت في بيان أن الكوادر الصحية تقوم بتهيئة المستشفيات لأسوأ الاحتمالات تحسباً لحدوث أزمة.ودعت الدائرة في الوقت ذاته أهالي المحافظة إلى التعاون مع الكوادر الصحية وملازمة مساكنهم والإلتزام بقرار الحظر والابتعاد عن الشائعات والأخبار غير الدقيقة.وشددت صحة واسط على وجوب تهيئة جميع […]

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