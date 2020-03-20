خامنئي بعيد نوروز: الإيرانيون قدموا تضحيات كبرى لمكافحة فيروس كورونا

2020/03/20 | 09:18 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

هنأ المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، اليوم الجمعة إيران وشعبها بعيد نوروز وبدء العام الايراني الجديد، معتبرا أن الإيرانيين قدموا تضحيات كبيرة لمكافحة فيروس كورونا الجديد في البلاد.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن خامنئي قوله إن "تضحيات الكوادر الطبية والمتطوعين في مسارعتهم لخدمة المرضى في ايران تعد مبعث فخر لنا، الخدمات التي قدمت هي مظهر للتضامن في وقت المحن".

وأشاد خامنئي بروحية الشعب الإيراني قائلا: إن "العام الماضي شهد احداثا عاشها الشعب الايراني كانت ذروتها استشهاد الجنرال سليماني، وقد شيعه عشرات الملايين من الإيرانيين".

وأضاف ان "تحديات العام الماضي تجاوزها الشعب الايراني عبر المحافظة على الروح المعنوية"، مشيرا أنه "عندما نتعرف على نقاط ضعفنا نخرج من حالة الغرور والغفلة".

واعتبر خامنئي أن "ما حققه الشعب الإيراني في العام الماضي هو إنجازات ضخمة في الإنتاج، مطلقا على العام الإيراني الجديد تسمية عام قفزة الإنتاج".

وأشار خامنئي أن "العقوبات الأمريكية على إيران أفادتها ودفعتها للاكتفاء الذاتي".

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