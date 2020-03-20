2020/03/20 | 09:32 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إجابة مكتب المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني ( دام ظله) عن سؤال حول “منع التجمعات” في صلاة الجماعة وشبهها.يأتي هذا بالتزامن مع ارتفاع عدد المصابين والوفيات بفيروس كورونا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكتب السيستاني: يجب الالتزام بـ “منع التجمعات” وأخذه على محمل الجد) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكتب السيستاني: يجب الالتزام بـ “منع التجمعات” وأخذه على محمل الجد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).