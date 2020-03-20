مدير صحة النجف يوجه نداءً عاجلاً لأبناء المحافظة بشأن “كورونا”

2020/03/20 | 09:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه مدير عام دائرة صحة محافظة النجف رضوان الكندي، نداءً عاجلاً إلى أبناء المحافظة بشأن مخاطر الفيروس المستجد.وقال الكندي في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه “تحدثت معكم في مرتين سابقتين بكل حرقة والم وبكل مسؤولية ودعوتكم للالتزام بالتوجيهات الصحية وعدم الخروج من المنازل وغيرها من الاجراءات التي تسهم في الحفاظ على سلامتكم”.وأضاف […]

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