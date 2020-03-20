عمليات بغداد تنفذ حملة على مخالفين لحظر التجوال وتعتقل 10 اشخاص

2020/03/20 | 09:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت قيادة عمليات بغداد صباح الجمعة حجز عشرات العجلات التي لم تلتزم بقرار حظر التجوال.وذكر بيان للقيادة، "تنفيذًا لاجراءات حظر التجول في مدينة بغداد حجزت قواتنا الامنية عشرات العجلات التي لم تلتزم بالحظر وحاسبت اكثر من 4071 مركبة بالتنسيق مع رجال المرور".واكدت انها "لن تتهاون في اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين".وعلى صعيد متصل اعلنت القيادة غلق المقاهي والمطاعم والكافتيريات كافة ومحاسبة الذين لم يلتزموا من خلال اتخاذ الاجراءات القانونية، حيث القت القبض على أكثر من ١٠ مخالفين وسيتم تقديمهم للقضاء.

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