روسيا تعلن بدء اختبار أول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد

2020/03/20 | 09:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة …أعلنت الهيئة الفدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك “روس بوتريب نادزور”، اليوم الجمعة، بدء اختبار لقاح ضد فيروس “كورونا” المستجد.وقالت الهيئة في بيان، اليوم الجمعة: “بدأت الهيئة الفدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك اختبار أول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد”.وأشار البيان إلى أن الهيئة، قامت، بهدف الوقاية من […]

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