عمليات بغداد تشن “حملة صباحية” لإعتقال المخالفين لقرار حظر التجوال

2020/03/20 | 09:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، عن حجز عشرات العجلات التي لم يلتزم اصحابها بقرار حظر التجوال، كما اعلنت كذلك اعتقال اكثر من 10 اشخاص خالفوا قرارات حظر التجوال وقالت القيادة في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، “تنفيذًا لاجراءات حظر التجول في مدينة بغداد حجزت قواتنا الامنية عشرات العجلات التي لم يتلتزم اصحابها بالحظر، […]

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