عمليات بغداد تعلن القبض على 10 متهمين خالفوا حظر التجوال

2020/03/20 | 09:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اعلنت قيادة عمليات بغداد، الجمعة (20 آذار 2020)، القبض على أكثر من 10 أشخاص خالفوا إجراءات الحظر، ولم يلتزموا به.

وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تنفيذًا لاجراءات حظر التجول باشرت قواتنا الامنية بغلق المقاهي والمطاعم والكافتيريات كافة ومحاسبة الذين لم يلتزموا من خلال اتخاذ الاجراءات القانونية".

وأضافت أنه "تم إلقاء القبض على أكثر من 10 مخالفين وسيتم تقديمهم للقضاء"، داعية "المواطنين إلى الالتزام باجراءات حظر التجوال الخاص بحركة الاشخاص والمركبات وكذلك غلق المحلات والمطاعم والمقاهي كافة حسب ارشادات وتوصيات وزارة الصحة للوقاية من انتشار فايروس كورونا".

وأكد بيان القيادة أن "القوات الأمنية حجزت عشرات العجلات التي لم تلتزم بالحظر وحاسبت اكثر من 4071 مركبة بالتنسيق مع رجال المرور"، مشيرة إلى أن "القوات الامنية لن تتهاون في اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين".

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أعلن جهاز أسايش أربيل، الخميس (19 آذار 2020) اعتقال جاسوس لدولة اجنبية عمل حارساً شخصياً لوزير مالية إقليم كردستان، السابق ريباز حملان.

وذكر الجهاز في بيان، أن "المدعو روژگار محمد الحارس الشخصي لوزير المالية في التشكيلة ا

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