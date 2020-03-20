2020/03/20 | 09:49 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السعودية تعلق الصلاة في الحرمين ورحلات الطيران والنقل الداخلي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/20 | 09:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية تعلق الصلاة في الحرمين ورحلات الطيران والنقل الداخلي ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية تعلق الصلاة في الحرمين ورحلات الطيران والنقل الداخلي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).