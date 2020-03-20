2020/03/20 | 09:49 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خامنئي: العقوبات الأمريكية خدمت إيران ودفعتها للاكتفاء الذاتي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/20 | 09:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خامنئي: العقوبات الأمريكية خدمت إيران ودفعتها للاكتفاء الذاتي) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خامنئي: العقوبات الأمريكية خدمت إيران ودفعتها للاكتفاء الذاتي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).