التحالف الأميركي يسحب قواته من العراق بذريعة كورونا

2020/03/20 | 09:49 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ التحالف الأميركي (الدولي) في العراق سحب قواته التدريبية من هذا البلد بعد تعليق برنامجه التدريبي "كإجراء وقائي" من تفشي فيروس كورونا....

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