اولى اجراءات العتبة الحسينية ضد الاعتداء الاميركي على مطار كربلاء

2020/03/20 | 09:49 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت العتبة الحسينية، الخميس، عن شروعها بأولى الإجراءات لرفع دعوى أمام المحاكم الأمريكية في قضية قصف موقع مطار كربلاء الدولي، مشيرة إلى توكيل محام أ...

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