2020/03/20 | 09:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذ الحشد الشعبي في محافظة ديالى، اليوم الجمعة، عملية امنية لملاحقة فلول داعش في جبال نفط خانة في ديالى.وقال اعلام الحشد في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “قوة من اللواء الأول في الحشد شرعت صباح اليوم بعملية تفتيش وتطهير لـ40 كلم من جبال نفط خانة في ديالى”.واشار الى ان “العملية تهدف […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي ينفذ عملية أمنية لملاحقة داعش في جبال نفط خانة بديالى) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي ينفذ عملية أمنية لملاحقة داعش في جبال نفط خانة بديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).