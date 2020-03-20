الأوقاف النيابية تدعو الى تأجيل زيارة الإمام الكاظم( ع)لمنع انتشار العدوى بوباء كورونا

2020/03/20 | 09:52 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس لجنة الاوقاف النيابية حسين اليساري دعوة عاجلة لكل زوار الامام الكاظم ع بالالتزام بتوجيهات المرجعية الدينية وخلية الأزمة وتأجيل زيارتهم لهذه السنة والاكتفاء بالدعاء ، تماشيا مع تعليمات […]

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