الهيئة الفدرالية الروسية: بدء اختبار لقاح ضد “كورونا”

2020/03/20 | 09:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة الفدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك “روس بوتريب نادزور”، اليوم الجمعة، بدء اختبار لقاح ضد فيروس “كورونا” المستجد.وقالت الهيئة في بيان، اليوم الجمعة: “بدأت الهيئة الفدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك اختبار أول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد”.وأشار البيان إلى أن الهيئة، قامت، بهدف الوقاية من الوباء […]

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