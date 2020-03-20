محمد سيد رصاص - مراحل الأزمة السورية

2020/03/20 | 10:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_سيد_رصاص بدأت الأزمة السورية مع تظاهرات مدينة درعا، في يوم الجمعة 18 آذار/ مارس 2011، وليس مع تظاهرة سوق الحميدية في دمشق في 15 من الشهر ذاته.من درعا، كانت صفارة بداية لحراك اجتماعي معارض أخذ شكل تظاهرات في مدن وبلدات سورية عدّة (اللاذقية ــ بانياس ــ دوما ــ حمص ــ جسر الشغور)، إضافة إلى منطقة حوران، حصلت في ما تبقى من الشهر المذكور والشهر التالي، ثم انضمّت مدينتا حماة ودير الزور ومناطق واسعة من ريفَي إد......

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