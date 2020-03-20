جدعون ليفي - اسرائيل بحالة اغلاق، الفلسطينيون كانوا سيشتاقون جدا لكهذا اغلاق

2020/03/20 | 10:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جدعون_ليفي *ما يعتبر كابوسًا بالنسبة للإسرائيليين في زمن الكورونا من المتابعة الالكترونية والحصار الخفيف هو حلم الفلسطيني الذي اعتاد خلال عشرات السنين على حظر التجول لفترة طويلة واقتحامات في الليل لمنزله والتنكيل به أمام اولاده*السماء أظلمت وكل شيء يطوقنا ويقترب منا.فقط يد القدر، الله ووزير التاريخ يضحكون في الأعالي.ضحك ساخر ومرير، ضحك القدر: اسرائيل تتذوق للمرة الاولى القليل طعم جهنم الذي تطعم......

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