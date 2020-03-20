هشام حمدي - فيروس -كورونا

2020/03/20 | 10:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #هشام_حمدي الفيروسات خلايا صغيرة الحجم لا ترى بالعين المجردة لكن بالإمكان رؤيتها بالمجهر وتحدث داخلها تفاعلات كيماوية حيوية معقدة وتتحول باستمرار ونتيجة تحولها تتكون مواد مسؤولة عن تسبب المرض في جسم الحيوان والإنسان.ويمكن توظيف الفيروسات کأسلحة بيولوجية في الحروب الاقتصادية القذرة -خصوصا إذا لم تنجح الحروب الناعمة باستعمال ورقة حقوق الإنسان أو إشعال الفتن بين الإثنيات الدينية والعرقية والمذهبية أو دغدغة ......

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