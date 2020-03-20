صحة كربلاء: إصابة ممرضة تعمل في مستشفى الحكيم بفيروس “كورونا”

2020/03/20 | 10:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة كربلاء المقدسة، الجمعة، إصابة إحدى الممرضات في مستشفى الحكيم بفيروس كورونا المستجد.وذكرت الدائرة في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، أن “احدى الكوادر التمريضية في مستشفى الحكيم، اُصيبت بفايروس كورونا، نتيجة ملامسة الشخص المصاب الذي توفي قبل ايام داخل مستشفى الحكيم / بكربلاء”.وأضاف البيان، أن “المصابة ممرضة تسكن قرب السوق العصري في […]

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