2020/03/20 | 10:07 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقال اكثر من 10 مخالفين لحظر التجوال في بغداد والمباشرة بغلق المقاهي والمطاعم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/20 | 10:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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