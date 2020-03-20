2020/03/20 | 10:07 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نداءات في الكاظمية تدعو المواطنين للبقاء في منازلهم والالتزام بحظر التجوال هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/20 | 10:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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