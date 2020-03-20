فرض حجر كامل على 40 مليون أمريكي في كاليفورنيا لمواجهة “كورونا” والجمهوريون يطرحون مشروع قانون إنقاذ ضخم

2020/03/20 | 10:12 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرّر حاكم كاليفورنيا غايفن نيوسوم مساء الخميس فرض حجر على الولاية بكاملها وعلى سكّانها البالغ عددهم 40 مليون نسمة، وذلك لتعزيز جهود مكافحة فيروس كورونا المستجدّ.وقال الحاكم في مؤتمر […]

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