محافظ المثنى يوجه باعفاء المواطنين من ’’إيجارات’’ أملاك الدولة وأجور الماء والكهرباء

2020/03/20 | 10:13 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- المثنى

وجه محافظ المثنى، احمد منفي جودة، الجمعة (20 آذار 2020)، بإعفاء جميع مواطنين المحافظة من ايجار الأم...





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