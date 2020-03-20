2020/03/20 | 10:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-ديالى

أعلنت هيأة الحشد الشعبي، الجمعة (20 آذار 2020)، إطلاق عملية أمنية لملاحقة عناصر تنظيم داعش الإرهابي في محافظة ديالى.

وذكرت هيأة الحشد في بيان نشر على موقعهم، أن "قوة من اللواء الأول في الحشد شرعت صباح اليوم بعملية تفتيش وتطهير لـ40 كلم من جبال نفط خانة في ديالى".

ولفتت الى أن "العملية تهدف لملاحقة فلول داعش وتأمين قاطع المسؤولية بشكل تام".

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت قيادة عمليات بغداد، الجمعة (20 آذار 2020)، القبض على أكثر من 10 أشخاص خالفوا إجراءات الحظر، ولم يلتزموا به.

وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تنفيذًا لاجراءات حظر التجول باشرت قواتنا الامنية بغلق المق

بغداد اليوم- بغداد

اوضحت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الخميس، الوضع على الحدود السورية- العراقية، بعد انسحاب قوات التحالف من قاعدة القائم.

وقال المتحدث باسم القيادة، اللواء تحسين الخفاجي، لوكالة الانباء الرسمية، ان "القوات الأمنية

بغداد اليوم - بغداد

ردت قيادة عمليات بغداد، الخميس 19-3-2020، على بيان وزارة الصحة بشأن تأشير خروقات في حظر التجوال.

وقالت القيادة في بيان، "تمارس قواتنا الامنية مهامها بشكل كامل على مدار الساعة في بغداد، حيث تؤمن منا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الحشد الشعبي يطلق عملية أمنية لملاحقة عناصر داعش في ديالى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الحشد الشعبي يطلق عملية أمنية لملاحقة عناصر داعش في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).