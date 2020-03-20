الصين: لم نسجل أي إصابة محلية بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

2020/03/20 | 10:13 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

كشفت آخر الأرقام والإحصائيات الرسمية الصينية، الجمعة (20 آذار 2020)، عن شفاء 87.9% من مجمل المصابين بفيروس كورونا في مختلف أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة الحكومية لشؤون الصحة، إن "عدد المصابين بفيروس كورونا، الذين يتلقون العلاج في المستشفيات خارج مقاطعة هوبي تقلص إلى 282 مصابا فقط".

وأوضحت الهيئة أنها "خلال الـ24 ساعة الماضية لم تسجل إصابات محلية، ماعدا 39 إصابة كلها لأشخاص قادمين من خارج البلاد، كما تم تسجيل 3 حالات وفاة، وشفي 730 مصابا بالفيروس".

وقد باتت أوروبا، بحسب منظمة الصحة العالمية، تصنف كبؤرة لانتشار فيروس كورونا، حيث تجاوز عدد المصابين فيها بهذا الفيروس 100 ألف شخص، كما تجاوز عدد الوفيات في إيطاليا 3400 حالة وفاة، ما يجعلها في المرتبة الأولى من حيث الوفيات، متقدمة بذلك على الصين.

وقد بلغ إجمالي المصابين بالفيروس في مختلف أنحاء العالم 244 ألف مصاب، 80 ألفا منهم في الصين.

بغداد اليوم- المثنى

وجه محافظ المثنى، احمد منفي جودة، الجمعة (20 آذار 2020)، بإعفاء جميع مواطنين المحافظة من ايجار الأملاك التابعة للدولة ومن اجور الماء والكهرباء والمجاري، لشهر آذار الجاري.

وقال المكتب الإعلامي للمحافظ في بيان، تلقته (بغدا

بغداد اليوم- البصرة

أصدر مستشفى الموسوي في محافظة البصرة، الجمعة (20 آذار 2020)، توضيحاً بشأن إصابة زوجة مدير المستشفى وبعض الأطباء بفايروس كورونا.

وقالت إدارة المستشفى في بيان، تلقته (بغداد اليوم) إنه "نظرا لكثرة الشائعات التي تروج حول مستش

بغداد اليوم-كربلاء

أعلنت دائرة صحة النجف، الجمعة (20 آذار 2020)، إصابة احدى الكوادر التمريضية نتيجة ملامسة شخص مصاب وتوفي قبل أيام بفايروس كورونا.

وذكرت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "احدى الكوادر التمريضية في مستشفى الحكيم، اُص

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