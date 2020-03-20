المالية النيابية كاشفة مصير رواتب الموظفين: عجز الموازنة سيصل لـ70 تريليون دينار

2020/03/20 | 10:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت الجنة المالية النيابية، الجمعة، تأمين رواتب الموظفين في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2020، فيما لفتت إلى أن قيمة العجز المالي سيصل 70 دولار في ظل انخفاض أسعار النفط.وقال عضو اللجنة حنين قدو لشفق نيوز، إن "انخفاض أسعار النفط بنسبة 50٪ إثر بشكل طبيعي على بناء الموازنة الاتحادية لسنة 2020، على اعتبار أن العراق يعتمد على واردات النفط في بناء الموازنات الاتحادية".وأضاف أن "قيمة العجز المالي في الموازنة سيصل لـ70 تريليون دينار بسبب انخفاض أسعار النفط، هذا ما سيدفع الحكومة ومجلس النواب على اعتماد على واردات أخرى غير نفطية وتقليل النفقات العامة لسد العجز المالي في الموازنة".وأشار قدو، إلى أن "الحكومة ستلجأ إلى قروض داخلية من المصارف الحكومية والأهلية لسد العجز في الموازنة الاتحادية"، مؤكدا أن "العجز الحاصل لا يؤثر على صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين".وتعتمد الموازنة الاتحادية في العراق اساسا على تصدير النفط، ويحدد عادة سعر برميل النفط في الموازنة بين الاربعين إلى خمسين 50 دولاراً، إلا انه بسبب مخاوف فيروس كورونا هوت الاسعار العالمية للنفط الى دون 30 دولاراً للبرميل.

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