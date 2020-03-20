التيار الصدري:هناك خلافات واختلافات سياسية على تكليف عدنان الزرفي

2020/03/20 | 10:19 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجح التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، الجمعة تمرير حكومة عدنان الزرفي في مجلس النواب العراقي، فيما اشار الى ان تمريرها لن يكون سهلاً.وقال القيادي في التيار حاكم الزاملي،، ان […]

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